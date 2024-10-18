حماس تنعي قائد كتيبة تل السلطان في رفح

نعت حركة حماس، قائد كتيبة تل السلطان، محمود حمدان المعروف ب"أبو يوسف"، والذى استشهد في الاشتباكات التى قضى فيها زعيم الحركة يحيى السنوار.

وقالت الحركة في بيان: "ننعى الشهيد القائد محمود حمدان "أبو يوسف" قائد كتيبة تل السلطان في رفح، الذي ارتقى شهيدا مقبلا غير مدبر مشتبكا مع جيش الاحتلال في حي تل السلطان، رفقة قائد الطوفان الشهيد المجاهد القائد يحيى السنوار".

وأكد خليل الحية القيادي في حركة حماس، أن إعادة الأسرى إلى إسرائيل لن يتم إلا بوقف العدوان على القطاع، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية من غزة.

وأضاف الحية في كلمة تلفزيونية له، اليوم الجمعة: "حماس ماضية حتى إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس".

وأعلن خليل الحية، رسميا استشهاد زعيم الحركة يحيى السنوار في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في معارك قطاع غزة.

وقال: "بكل معاني الكبرياء تنعي حركة حماس، القائد يحيى السنور، كان السنوار استمرارا لقافلة الشهداء العظام على خطى الشيخ المؤسس أحمد ياسين".