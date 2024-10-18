ضبط 8 تشكيلات عصابية و239 قطعة سلاح وتنفيذ 86 ألف حكم خلال يوم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 239 قطعة سلاح ناري بحوزة 194 متهما، خلال حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية في الـ 24 ساعة الماضية.

شملت المضبوطات: 23 بندقية آلية، 39 بندقية خرطوش، 11 مسدس، 166 فرد محلي، 525 طلقة مختلفة الأعيرة، 30 خزينة متنوعة، 243 سلاحا أبيض.

ونجحت الحملات في ضبط 8 تكشيلات عصابية ضمت 30 متهما ارتكبوا 48 حادث سرقة متنوع، وضبط 398 قضية مخدرات بإجمالي 430 كيلو مخدرات، 19553 قرصا مخدرا.

كما تم ضبط 47 متهما هاربا و26 متهما بالبلطجة، 295دراجة نارية مخالفة، و26 ألف مخالفة مرورية.

ونفذت الحملات 85 ألفا و517 حكما قضائيا متنوعا، وفحصت 65 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 13 منهم.

جاء ذلك خلال حملات موسعة نفذتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.