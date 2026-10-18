إصابة 9 أشخاص في تصادم أتوبيسين بطريق بلبيس العاشر أمام السجن الجديد

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أُصيب 9 أشخاص إثر تصادم أتوبيسين على طريق بلبيس العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، أمام السجن الجديد، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى جامعة العاشر من رمضان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسين بطريق بلبيس العاشر من رمضان، أمام السجن الجديد، ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين التسعة إلى مستشفى جامعة العاشر من رمضان لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.