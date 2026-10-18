مباحثات سعودية إماراتية تركز على أولويات المرحلة وتبادل الرؤى تجاه أحداث المنطقة

بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، في قصر الشاطئ بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الأحد، مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أولويات المرحلة وتبادل الرؤى تجاه الأحداث التي تشهدها المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد أن الأمير خالد بن سلمان استعرض مع الرئيس الإماراتي خلال اللقاء في أبوظبي "تطورات الأوضاع الإقليمية وأهمية التشاور بشأن أولويات المرحلة وتبادل الرؤى تجاه مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة، والقضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وكان الأمير خالد بن سلمان قد وصل اليوم الأحد إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي حيث كان في استقباله في مطار البطين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

وذكرت "واس" أن الأمير خالد بن سلمان والشيخ منصور بن زايد استعرضا خلال لقائهما في أبوظبي اليوم الأحد "العلاقات السعودية الإماراتية، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك؛ بما يسهم في دعم أمن المنطقة واستقرارها".

من جانبها ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الأحد أن رئيس دولة الإمارات العربية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تطرق خلال لقائه مع وزير الدفاع السعودي في أبوظبي "إلى العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك وتطويره بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما".

كما جرى استعراض التطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق السلام الدائم في المنطقة، وفقاً لـ "وام".

ولأهمية اللقاء حضره من الجانب الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة له على "إكس": "التقيت الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونقلت تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وأكدنا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين بلدينا الشقيقين، وبحثنا تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز التعاون والعمل الخليجي المشترك".

وحضر اللقاء من الجانب السعودي مستشار وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات هشام بن عبد العزيز بن سيف.