تنظيم جلسة توعوية بمستشفى رأس سدر لتعزيز سلامة المرضى داخل المنشآت الصحية

نظّمت إدارة الجودة بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، اليوم الأحد، جلسة توعوية بمستشفى رأس سدر، للتعريف بمشروع Patient Journey Dialogue (PJD)، والتوعية بأهميته في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة، ورفع معدلات رضا المنتفعين من خلال فهم تجربتهم داخل المنشأة الصحية والعمل على تطويرها بصورة مستمرة.

وقالت الدكتورة سحر عبد الحميد، مدير إدارة الجودة، إن الجلسة عُقدت استكمالًا لجهود تطبيق مشروع «حوار رحلة المريض» بمحافظة جنوب سيناء، والذي سبق تطبيقه بمستشفى شرم الشيخ الدولي، وحقق تجربة متميزة في دعم الرعاية الصحية المتمركزة حول المريض، حيث جرى عرض التجربة على الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) باليابان، بما يعكس أهمية التجربة في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وأوضحت مدير إدارة الجودة، في تصريح اليوم الأحد، أن الندوة تستهدف الارتقاء بتجربة المرضى وتعزيز مفاهيم الجودة وسلامة المرضى داخل المنشآت الصحية، مؤكدة أنه جرى خلال الجلسة التعريف بمفهوم المشروع وآليات تطبيقه، والذي يقوم على إجراء حوار منظّم حول رحلة المريض داخل المنشأة الصحية، بدءًا من لحظة وصوله وتلقيه الخدمات الطبية، مرورًا بمراحل الرعاية المختلفة، وصولًا إلى خروجه ومتابعته بعد المغادرة، بما يتيح رصد التحديات والملاحظات التي قد تواجه المرضى، وتحديد فرص التحسين ووضع آليات عملية للتعامل معها، بما يسهم في تقديم خدمة طبية أكثر أمانًا وكفاءة، ويعزز تجربة المريض ورضاه عن مستوى الرعاية المقدمة.

وأشارت إلى استعراض الجلسة ارتباط المشروع بمبادئ الرعاية المتمركزة حول المريض (8 Picker Principles)، التي تضع احتياجات المريض وتوقعاته وحقوقه في صميم العملية العلاجية، وتدعم التواصل الفعّال معه، واحترام خصوصيته، ومشاركته في القرارات المتعلقة برعايته الصحية، إلى جانب ترسيخ ثقافة التحسين المستمر وسلامة المرضى داخل المنشآت الصحية.

وأشارت إلى أن المشروع يأتي ضمن مشروع «E-PaCC» بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، مستفيدًا من الخبرات اليابانية في تطبيق نماذج الرعاية الصحية المتمركزة حول المريض، بما يدعم تطوير الممارسات المهنية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين.

ولفتت إلى أنه جارٍ التوسع في نشر ثقافة المشروع وتفعيل آليات تطبيقه داخل منشآت الهيئة بالمحافظة، حيث بدأت إدارة الجودة خطوات التوعية بمستشفى رأس سدر، تمهيدًا لبدء التطبيق اعتبارًا من أكتوبر الجاري، مع استهداف قسمي النساء والتوليد والكلى كمرحلة أولى، بما يتيح الاستفادة من ملاحظات المرضى وتجاربهم الفعلية في تحديد أولويات التطوير وتحسين مسارات تقديم الخدمة.

وأكدت أهمية التكامل بين جهود إدارة الجودة والفرق الطبية والإدارية داخل المنشآت الصحية، لترسيخ ثقافة تضع المريض في مقدمة أولويات العمل، وتدعم تقديم رعاية صحية آمنة وفعّالة، تستجيب لاحتياجات المنتفعين وتطلعاتهم، وتسهم في تعزيز الثقة في الخدمات الصحية المقدمة بمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية.