توافر 30 سلعة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار في مراكز الوادي الجديد

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أعلنت الدكتورة سلوى مصطفى رجب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادى الجديد، توافر نحو 30 سلعة ضمن

مبادرة تخفيض الأسعار بجميع فروع المصرية ماركت التابعة للتموين بمراكز المحافظة الخمس "الخارجة، الداخلة، الفرافرة، بلاط، باريس"، حيث تستمر المبادرة حتى شهر مارس 2027.

وأكدت وكيل التموين، المتابعة المستمرة لانتظام المبادرة الرئاسية لتخفيض الأسعار والوقوف ميدانيا على توافر السلع الأساسية وانتظام الإمدادات الغذائية المطروحة تلبية لاحتياجات وإمكانات وأذواق المواطنين، وكذلك توافر أرصدة السلع الاستراتيجية والمنتجات المدرجة ضمن المبادرة ووضع خطة تنشيطية مستدامة لفروع "المصرية ماركت" بمختلف مراكز المحافظة.

وأشارت، إلى توفير كميات مناسبة من السلع المخفضة بالتنسيق مع الوحدات المحلية، مع طرحها عبر منافذ الوحدات القروية تيسيرا على المواطنين، وتوسيع نطاق الاستفادة من المبادرة.