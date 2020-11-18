 سحر عبد الحق تتفق مع محسن صالح على إقامة أكاديمية للكرة النسائية بالأهلي - بوابة الشروق
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سحر عبد الحق تتفق مع محسن صالح على إقامة أكاديمية للكرة النسائية بالأهلي

الشروق
نشر في: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 1:58 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 1:58 ص

عقدت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية، جلسة مع محسن صالح رئيس لجنة التطوير بالنادي الأهلي وزكريا ناصف عضو اللجنة لبحث انشاء قطاع الكرة النسائية بالنادي الأهلي ومن ثم إنشاء فريق أول للكرة النسائية يمثل النادي الأهلي من أجل المشاركة في الدوري الممتاز .

وقالت سحر عبد الحق، أن الفكرة قوبلت بترحيب شديد من النادي الأهلي وتم الاتفاق علي إقامة أكاديمية لكرة القدم النسائية بالنادي تمهيدا لانشاء الفريق الأول خاصة بعدما قرر الاتحاد الافريقي إقامة أول بطولة لدوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية .

وأضافت، أنها قامت بعرض اللائحة الخاصة بالدوري وعقود اللاعبات على لجنة التطوير بالنادي الأهلي.


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