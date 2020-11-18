 بعد توقف طويل.. الخطوط الجوية التونسية تعتزم العودة للأجواء الليبية - بوابة الشروق
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بعد توقف طويل.. الخطوط الجوية التونسية تعتزم العودة للأجواء الليبية

طرابلس - د ب أ
نشر في: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 10:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 10:06 م

قالت إدارة مطار معيتيقة الدولي: "إن الخطوط الجوية التونسية تعتزم تسيير رحلات إلى المطارات الليبية قبل نهاية نوفمبر الجاري".

وفي بيان نشرته مساء اليوم الأربعاء، أفادت إدارة المطار بأن وفدا تونسيا مختصا سيجري يوم السبت القادم زيارة إلى مطاري: معيتيقة في طرابلس، وبنينا في بنغازي من أجل التدقيق والوقوف على جاهزية المطارين، والتمهيد لاستقبال أول رحلة لشركة الخطوط التونسية بالمطارات الليبية.

وتأتي هذه الخطوة نتيجة اجتماع عقد اليوم في طرابلس وضم وزير المواصلات الليبي ورئيس مصلحة المطارات مع القنصل العام للجمهورية التونسية في ليبيا.

وكانت كل الخطوط الجوية "غير الليبية" قد توقفت عن تسيير رحلات إلى ليبيا عقب اندلاع الحرب فيها منتصف عام 2014، وتدمير مطار طرابلس الدولي.


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