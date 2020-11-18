عقدت إدارة التدريب الإداري بمحافظة كفر الشيخ، برنامجها التدريبي "لغة الإشارة" لموظفي إدارات خدمة المواطنين والمراكز التكنولوجية بالمحافظة، لعدة أيام، تحت إشراف اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وتحت إشراف عمرو البشبيشى نائب المحافظ، وتنفيذاً لاستراتيجية المحافظة لرفع كفاءة الجهاز الإداري.

وقال جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن التدريب يؤهل موظفي خدمات الشباك بإدارات خدمة المواطنين والمراكز التكنولوجية، إلى خدمة المترددين على تلك الإدارات من المواطنين ذوي القدرات الخاصة من الصم وضعاف السمع، وذلك لخدمتهم بسهولة ويسر باعتبارهم أحد فئات المجتمع المستفيدين من الخدمات الحكومية المقدمة من تلك الجهات.

وأضاف عمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ، أن إلمام موظفي الإدارات الخدمية بلغة الإشارة أصبح من الأهمية بمكان، خاصة في ظل التحول إلى منظومة الخدمات التي تعتمد على الشباك الواحد، وأن تواجد موظفين قادرين على تفسير وفهم تلك الفئات يساهم بشكل كبير في الارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية باعتباره الهدف الرئيسي لكافة مؤسسات الدولة.

وأوضح كريم السماحي، مدير إدارة التدريب بالمحافظة، أن إدارة التدريب تقدم برامجها لرفع مستوى الموظف الحكومي وتأتي مثل هذه البرامج استجابة لحاجة ملحة ولسد الاحتياج وهذا هو الهدف الرئيسي للتدريب.

الجدير بالذكر أن البرنامج جاء في إطار التعاون المثمر بين إدارة التدريب الإداري بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ التي وفرت المتخصصين من مدربي لغة الإشارة لتقديم البرنامج الذي انطلقت فعالياته اليوم ويستمر على مدار 3 أيام متتالية بقاعة التدريب الإداري بالديوان العام.