إسرائيل تنشر أول فيديو لاستهداف ‏مواقع عسكرية في سوريا

نشر الجيش الإسرائيلي، أول توثيق لما قال إنها هجمات نفذها فجر اليوم الأربعاء على أهداف تابعة للجيش السوري وفيلق القدس الإيراني.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع تويتر أرفقه بالفيديو "التوثيق من الهجمات التي نفذتها المقاتلات الليلة الماضية في سوريا ضد أهداف عسكرية اشتملت على مستودعات ومقار وموقع عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

فيما نشر المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي مقطع الفيديو معلقا في تغريدة بحسابه على تويتر بالقول: "هكذا ضربت طائراتنا الحربية مواقع عسكرية في سوريا مستهدفةً مخازن ومقرات ومجمعات عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري".

ويعد نشر هذا الفيديو، حدثا غير عادي، حيث اعتادت إسرائيل التلميح فقط بمسؤوليتها عن تنفيذ هجمات في سوريا ضد ما تصفه بـ "التموضع الإيراني".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تغريدة على تويتر "ضرب سلاح الجو فجر اليوم أهدافا مهمة تابعة لفيلق القدس الإيراني في سوريا وضرب أيضا أهدافا تابعة للجيش السوري".