 مقاتلات التحالف تدمر مخزن أسلحة للمليشيات جنوبي مأرب باليمن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقاتلات التحالف تدمر مخزن أسلحة للمليشيات جنوبي مأرب باليمن

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 8:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 8:15 م

تقدمت قوات الجيش اليمني والمقاومة بمساندة من مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، في جبهات الجدافر وعدوان، جنوب شرقي الحزم بمحافظة الجوف.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) أن قوات الجيش والمقاومة، تمكنت من التقدم بعد كسر محاولة هجوم لمليشيات الحوثي الانقلابية على مواقع الجيش في منطقة خسف الجوف وحلحلان، جنوب شرق الجوف، وكبدت المليشيات قتلى وجرحى في صفوفها، مما أدى إلى إحراق مدرعة قتالية، ولاذت بقية عناصر المليشيات بالفرار.

كما شنت مقاتلات التحالف العربي،غارات جوية، استهدفت تعزيزات، ومخازن أسلحة للمليشيات الحوثية الانقلابية، في جبهة مأهلية جنوبي مأرب.


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