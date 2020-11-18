 مجلس الاتحاد الروسي يوافق على إرسال قوات روسية لحفظ السلام بكاراباخ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجلس الاتحاد الروسي يوافق على إرسال قوات روسية لحفظ السلام بكاراباخ

موسكو - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 2:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 2:21 م
وافق مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان)، اليوم الأربعاء، على إرسال قوات روسية في مهمة حفظ سلام في إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه.

وقال رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للتشريع الدستوري وبناء الدولة أندريه كليشاس، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك": "إنه كان بإمكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألا يطلب موافقة المجلس على إرسال قوات حفظ سلام روسية إلى منطقة الصراع في ناجورنو كاراباخ لأن أذربيجان أسقطت مروحية عسكرية روسية".

وينص الدستور الروسي على أنه من اختصاص مجلس الاتحاد البت في إمكانية استخدام القوات المسلحة الروسية خارج أراضي روسيا.

يُذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا إعلانا لوقف إطلاق النار في ناجورنو كاراباخ، دخل حيز التنفيذ في العاشر من نوفمبر الجاري، وينص إعلان وقف إطلاق النار على بقاء القوات الأرمينية والأذربيجانية في مواقعها الحالية ونشر قوات حفظ سلام روسية على امتداد خط التماس والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وكاراباخ.

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