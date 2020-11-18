نتنياهو: أوشكنا على توقيع اتفاقية بشأن لقاح موديرنا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ‏إنه تحدث أول أمس، مع مدير عام شركة «موديرنا»، ستيفان بانسل، ومسؤول كبير في الشركة يدعى الدكتور تال زاكس، حول التوقيع على اتفاقية من شأنها زيادة كمية اللقاحات التي ستخصص لمواطني إسرائيل.



وأضاف نتنياهو، في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغرة «تويتر»‏، مساء الأربعاء، «أؤمن بأننا على وشك التوقيع، وهذه أخبار ممتازة».



وأوضح أن هذا الاتفاق «يأتي إضافة لقيام شركة فايزر، التي قد وقعنا معها على اتفاقية لتزويدنا بـ8 ملايين جرعة ستقدم خلال أيام معدودة، طلبا للسلطات الطبية الأمريكية لتوفير هذه اللقاحات».



وتابع: «نحن سنكون ضمن الدول الأولى في العالم التي ستتلقاها، فهذه هي البداية لنهاية جائحة كورونا».



وأعلنت شركة الأدوية الأمريكية «موديرنا»، أن التحليل المبكر لنتائج اختبارات لقاحها ضد فيروس كورونا يشير إلى أن فعاليته بلغت 94,5%.



وجاءت نتيجة الاختبارات السريرية واسعة النطاق في نفس نطاق النتائج التي أعلنت عنها الشركتان فايزر وبيونتيك، حيث قالتا الأسبوع الماضي إن فعالية لقاحهما ضد فيروس كورونا تبلغ 90%.







أحمل بشائر سارة بما يخص مكافحة فيروس كورونا – تحدثت أول أمس مع مدير عام شركة "موديرنا" ستيفان بانسل وتحدثت أمس مع الدكتور تال زاكس وهو مسؤول كبير في هذه الشركة, حول التوقيع على اتفاقية من شأنها زيادة كمية اللقاحات التي ستخصص لمواطني إسرائيل. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 18, 2020