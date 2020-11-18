الاتحاد الدولي لليد يشيد بصالة استاد القاهرة وإمكانياتها

زار وفد من الاتحاد الدولي لكرة اليد صالة استاد القاهرة يوم الثلاثاء، قبل 57 يوما من انطلاق النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال – مصر 2021.

وأبدى الوفد إعجابه الشديد، وانبهاره، بإمكانيات الصالة التي ستستضيف مباراة الافتتاح يوم 13 يناير بين مصر وتشيلي، كذلك العديد من مباريات الدور الأول والدور الرئيسي، والمباراتين الختاميتين.

وصاحب الوفد خلال الزيارة مدير البطولة حسين لبيب، ونائبه خالد فتحي، ومن جانب الاتحاد الدولي رئيس لجنة التفتيش علاء السيد وممثلي شركة SportFive المسؤولة عن البث التلفزيوني للبطولة، وعدد من رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية باللجنة المنظمة للبطولة.

وأعرب سفين هارك، مدير الإنتاج في شركة SportFive عن سعادته الكبيرة بالموقف الحالي للصالة حيث قال: "الوضع الآن بالنسبة للصالة مثالي".

وأكمل "نحن سعداء للغاية، والصالة الآن جاهزة لاستضافة البطولة بكفاءة كاملة".

وتعد صالة استاد القاهرة الصالة الأكبر ضمن أربع صالات تستضيف البطولة، هم صالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة 6 أكتوبر، وصالة استاد برج العرب.

وتتسع الصالة لـ 17000 متفرجا، وسبق لها استضافة بطولة العالم التي أقيمت في مصر عام 1999.

وخضعت الصالة مؤخرا لمشروع لرفع كفاءتها، وهو ما أشاد به الوفد قبل البطولة التي تُلعب مباراتها الختامية يوم 31 يناير المقبل.