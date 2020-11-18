المتحدثة باسم البيت الأبيض تصف قيود كورونا بأنها من عالم أورويل

وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، الجهود التي تبذلها بعض الولايات للحد من فيروس كورونا بأنها "من عالم أورويل" في إشارة إلى المناخ الاستبدادي في رواية 1984 لجورج أورويل، وبدا أنها ترفض مناشدات المسؤولين للمواطنين لتجنب التجمعات الكبيرة في عطلة عيد الشكر القادمة.

وقالت كايلي ماكناني في تصريح لشبكة فوكس نيوز: "أعتقد أن الكثير من الإرشادات التي ترونها هي إرشادات من عالم أورويل"، فيما بدا أن المذيع الذي طرح السؤال قلق بشأن معدل الإصابات في الولايات المتحدة.

وأضافت ماكناني "الشعب الأمريكي يعرف كيف يحمي صحته. لقد تعاملنا مع كوفيد لعدة أشهر"، منتقدة ولاية أوريجون غربي البلاد حيث قصر الحاكم التجمعات على ستة أشخاص بحد أقصى، وهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.

وشددت المتحدثة، التي ترفض عقد مؤتمرات صحفية منتظمة، على أن مواطني الولايات المتحدة "محبون للحرية ، مشيرة إلى أن اللوائح المفروضة للحد من الفيروس تعد انتهاكات للحقوق.