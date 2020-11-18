أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يؤكد استمرار حشد الدعم لمنظمة أونروا

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، استمرار العمل والشراكة مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اأونروا" من أجل حشد الدعم السياسي والمالي اللازم لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال اتصال مرئي أجراه العثيمين مع فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة، حيث أشاد العثيمين بالدور المهم الذي تضطلع به "أونروا" .. مشيرًا إلى جهود الأمانة العامة للمنظمة في حث الدول الأعضاء على تقديم المزيد من المساعدات المالية للوكالة.

ونوع أمين عام منظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية ووكالة "أونروا" من أجل تفعيل صندوق الوقف الإنمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين، بما يسهم في مساندة دور الوكالة في خدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضيتهم وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

من جانبه، أعرب لازاريني عن تقديره لجهود العثيمين في دعم "أونروا" .. مشيرًا إلى حرص الوكالة على تعزيز الاتصالات والتعاون مع المنظمة، وأشاد بدعم دولها الأعضاء لأنشطتها في مختلف المجالات.

يذكر أن الوكالة تحظى باهتمام الدول الأعضاء، وأن المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية كانت قد أعلنت عن تقديم تبرع بمبلغ 50 مليون دولار للموازنة الرئيسة للأونروا لعام 2019، فيما أكدت الوكالة أن السعودية أصبحت في 2018 ثالث أكبر المانحين بتبرع وصل إلى 160 مليون دولار.