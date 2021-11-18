انطلاق ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب بكلية الحقوق بقنا

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أنه تم اليوم الخميس، فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات لانتخابات الاتحادات الطلابية بكليات، ومعاهد الجامعة بقنا، والبحر الأحمر، وذلك خلال الفترة من 9 صباحًا وحتى 2 مساءً.



وفي كلية الحقوق بقنا بدأت عملية سحب استمارات الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب للعام الجامعي، فيما تفقد الدكتور بدوي شحات نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب، مكتب رعاية الشباب بكلية الحقوق، لمتابعة أعمال اليوم الأول لانطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية ومتابعة إجراءات سحب استمارات الترشح.



وأكد الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حرص الجامعة على تفعيل الأنشطة الطلابية من خلال القنوات الشرعية ممثلة في الاتحادات الطلابية، مؤكدًا الاستعداد التام للجامعة وكلياتها لإجراء الانتخابات بكل شفافية مع الالتزام باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية أثناء العملية الانتخابية.



وحث شحات، الطلاب على ضرورة المشاركة في الانتخابات، مشيرًا إلى أنها الخطوة الأولى لتكوين شخصية الطلاب السياسية وتأهيلهم للتعامل في المستقبل في مجالات تنمية وخدمة المجتمع المصري.



من جانبه شدد الدكتور محمد رشدي إبراهيم، عميد كلية الحقوق بقنا، خلال متابعته اليوم الأول لانطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية، على إدارة رعاية الشباب بالكلية، بضرورة تيسير كل إجراءات سحب استمارات الترشيح للطلاب وإعداد تقرير يومي عن أعمال الانتخابات وتذليل العقبات أمام الطلاب المتقدمين للترشيح.



ولفت إلى أن الكلية استقبلت طلبات سحب وتقديم استمارات الترشيح بمختلف لجان الاتحاد، تمهيدًا لإعلان الكشوف النهائية الأحد المقبل.