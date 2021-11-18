 إيطاليا تدرس دعم بنك «مونتي دي باشي دي سيينا» بزيادة 4 مليارات دولار في رأس المال - بوابة الشروق
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إيطاليا تدرس دعم بنك «مونتي دي باشي دي سيينا» بزيادة 4 مليارات دولار في رأس المال

د ب أ
نشر في: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 8:11 ص | آخر تحديث: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 8:11 ص

تدرس إيطاليا دعم بنك "مونتي دي باشي دي سيينا"، من خلال زيادة رأس المال بقيمة 5ر3 مليار يورو (4 مليار دولار)، بعد انهيار محادثات الإنقاذ مع بنك "يونيكريديت"، الإيطالي أيضا، حسبما أفادت مصادر مطلعة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر المطلعة القول إن مسؤولي الخزانة كانوا يبحثون عن مستثمرين محتملين للمشاركة في تحمل مخاطر زيادة رأس المال. وتتوقع الحكومة الإيطالية الآن الإبقاء على بنك "مونتي دي باشي دي سيينا" تحت سيطرة الدولة حتى نهاية العام المقبل، على أقل تقدير، بينما تسعى إلى حل أطول أمدا لمشكلة البنك، وفقا للمصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

وانهارت بشكل مفاجئ الشهر الماضي محادثات إنقاذ بنك "مونتي باشي" الذي خسر نحو 18 مليار يورو من أموال المستثمرين ودافعي الضرائب منذ الأزمة المالية.

وجاءانهيار المحادثات بسبب خلاف بين "يونيكريديت" والحكومة بشأن المبلغ الذي يتعين أن تضخه إيطاليا في البنك. وقد أجبر هذا الوضع الحكومة الإيطالية على البحث عن استراتيجيات جديدة للامتثال لمطالب الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن حصتها في البنك.


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