أكاديمية الشرطة تنظم ورشة عمل دولية لتطوير أداء وحدات الشرطة المُشاركة بعمليات حفظ السلام الأممية

نظمت أكاديمية الشرطة ورشة عمل دولية تحت عنوان (تطوير أداء وحدات الشرطة المُشكلة المُشاركة بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة) خلال الفترة من 15 إلى 19 نوفمبر الجارى بمقر المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية بالأكاديمية.



جاء تنظيم ورشة العمل المُشار إليها والتى شارك فيها (39) كادراً شرطياً دولياً من قادة الوحدات الشرطية المُشكلة ببعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام التابعين لوزارة الخارجية.



افتتح فعاليات ورشة العمل اللواء دكتور أحمد إبراهيم "مساعد أول وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة" بحضور كلً من المستشار الشرطي للأمم المتحدة، ورئيس قسم الإختيار والتوظيف بإدارة الشرطة بالأمم المتحدة، والسفيرة "نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الأمم المتحدة"، والسفير مدير مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام"، ووزير مفوض نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية"، وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة.



وأكد رئيس الأكاديمية في كلمته خلال فعاليات حفل الإفتتاح على حرص وزارة الداخلية المصرية على إعداد وتأهيل العنصر البشرى الأمنى للمُشاركة فى مهام حفظ السلام الدولية مُشيراً إلى أن ورشة العمل التى تفتتح فعالياتها بمقر أكاديمية الشرطة المصرية تجسد ذلك الحرص خاصة وأن أحد أبرز أهداف هذه الورشة يتركز في توحيد آليات عمل الوحدات الشرطية المُشكلة ببعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة موجهاً أسمى آيات الشكر والتقدير لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق - لدعم ومتابعة سيادته لمراحل تأسيس المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بمقر الأكاديمية، واهتمام ورعاية سيادته لفاعليات ورشة العمل ونتائجها.



كما أشار إلى الدور التاريخى الذى إضطلعت به الشرطة المصرية منذ عام 1989م وحتى الآن فى مهام حفظ السلام الدولية من خلال مشاركة كوادرها فى تلك المهام السامية والذي لم يُعد قاصراً على الرجال فقط بل إتسع نطاق ذلك منذ عدة سنوات بمُشاركة كوادر شرطية نسائية بلغ إجماليها حتى الآن (179) كادر نسائى شرطي.



كما ألقى المستشار الشرطي للأمم المتحدة كلمة خلال حفل الإفتتاح وجه خلالها الشكر لجمهورية مصر العربية ووزارة الداخلية المصرية على تنظيم هذه الفعالية بمقر أكاديمية الشرطة مؤكداً على أن ذلك يعكس الدور المصرى الحيوى فى دعم منظومة حفظ السلم والأمن الدوليين خاصة وأن مصر تأتى فى مقدمة الدول المُشاركة بكوادر شرطية فى بعثات حفظ السلام الأممية موجهاً لقادة الوحدات الشرطية الذين أتيحت لهم فرصة المشاركة فى ورشة العمل باستثمار ذلك في كسب المزيد من الخبرات وتبادلها مع بعضهم البعض أثناء فترة تواجدهم فى مصر هذا إلى جانب الإستفادة من الإمكانيات التدريبية

والتعليمية لدى المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة المصرية فضلاً عن خبرات الكوادر العامله به.



وقد أعقب فعاليات حفل الإفتتاح بدء برنامج ورشة العمل المُشار إليها والذى تضمن العديد من المحاضرات والحلقات النقاشية حول سبل وآليات تطوير أداء وحدات الشرطة المُشكلة المُشاركة بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من خلال تنفيذ السياسات والقواعد التوجيهية والإجراءات القياسية المُحدثة لعمل الوحدات.