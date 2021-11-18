 التعليم: إرسال عينة من وجبة مدرسة كفر الطايفة بكفر الشيخ للمعامل المركزية بعد شعور الطلاب بالمغص - بوابة الشروق
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التعليم: إرسال عينة من وجبة مدرسة كفر الطايفة بكفر الشيخ للمعامل المركزية بعد شعور الطلاب بالمغص

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نيفين أشرف
نشر في: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 4:56 م | آخر تحديث: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 4:56 م

تابع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم مع مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ ما أثير حول وقوع حالات تسمم لطلاب مدرسة كفر الطايفة بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم: تبين شعور عدد من طلاب المدرسة بالمغص، وأصبحت حالتهم الصحية مستقرة، وأن الحالات تخرج تباعا من المستشفى عقب تحسن حالتهم الصحية.

وأكدت المديرية التعليمية أنه تم إرسال عينة من الوجبة المدرسية للمعامل المركزية للوقوف على سلامتها ومعرفة أسباب شعور الطلاب بالإعياء.

ووجه شوقي مدير المديرية بمتابعة الحالة الطبية للطلاب لحين الاطمئنان عليهم وخروجهم من المستشفى.

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