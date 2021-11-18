طلاب جامعة عين شمس يسحبون أوراق الترشح في انتخابات الاتحادات

انطلق، اليوم، ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى 2021-2022 بجميع كليات جامعة عين شمس، تحت إشراف اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية برئاسة الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمشرف العام على انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة.

وتفقد عمداء ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، أعمال سحب وتقديم الاستمارات التى بدأت منذ 9 صباحا لمتابعة سير العمل واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، على أن يقوم الطلاب بتقديم ما يفيد تلقي التطعيم عند التقدم للترشح أو الإدلاء بأصواتهم الانتخابية.

وأكد الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن انتخابات الاتحادات الطلابية تجرى وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، لافتا إلى أن خوض هذه الانتخابات يعد تدريبا وتهيئة للطلاب لخوض العمل العام وتنمية قدرتهم على العطاء ودعم روح القيادة والخدمة العامة.

وأوضح أن الجامعة ممثلة فى إدارة رعاية الشباب نظمت عددا من معسكرات إعداد القادة للطلاب لتجهيزهم بشكل ملائم للمشاركة فى العمل العام الجماعى بفاعلية.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ مراحل الانتخابات وفق الجدولى الزمنى الذى أعلنته الوزارة.