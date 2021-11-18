شباب كفر الشيخ تنظم تدريبا عمليا لطلاب كلية التربية الرياضية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ" إدارة الأداء الرياضي"، تدريبا عمليا لطلاب كليه التربية الرياضية بجامعه كفر الشيخ، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة، الدكتور جمال الشهاوي مدير إدارة الأداء الرياضي.



يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين مديرية الشباب والرياضة وجامعة كفرالشيخ لتدريب طلاب الفرقة الرابعة كلية التربية الرياضية.



وأشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إلى أن مديرية الشباب والرياضة ترحب بأبنائها من طلاب كلية التربية الرياضية وغيرهم من مؤدى التدريب العملي بالمديرية ومراكز الشباب لإكساب الطلاب والطالبات المعرفة الكافية عن طبيعة عمل مؤسسة الشباب والرياضة وهدفها الاستراتيجي تنمية قدرات الشباب والارتقاء بجودة حياة الشباب وتطوير نمط حياتهم من خلال تطوير مهاراتهم وقدراتهم من خلال سلسلة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة رياضية كانت أو تثقيفية.



أكد الدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، أن الكلية تطمح دائما تحقيق التميز والريادة وبناء جيل من المدربين الرياضيين المؤهلين مختلف الأنشطة الرياضية وإعداد المتخصص فى مجالات الإدارة الرياضية والترويح الرياضي ورياضات الفئات الخاصة، إعداد المتخصص في الصحة الرياضية وعلوم الحركة الرياضية وعلم النفس الرياضي. من خلال تطوير القدرة المؤسسية للكلية كأحد المراكز العلمية المتميزة على مستوى الجمهورية، واستكمال لتحقيق ذلك التميز وأعلى درجات الجودة بالتدريب العملى الذى يتم بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.



يذكر أن التدريب بمديرية الشباب والرياضة يستمر طوال العام الدراسي تنفيذ مشرفي التدريب الدكتور حسام أبو سالم معاون، مدير المديرية، ومحمود سلطح.