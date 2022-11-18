أدانت الولايات المتحدة، كوريا الشمالية، بسبب اختبارها لصاروخ باليستي طويل المدى اليوم الجمعة.



وقال آدريان واتسون، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، في بيان: "هذا الإطلاق يمثل انتهاكا صارخا للقرارات المتعددة لمجلس الأمن الدولي ويثير بلا داع، توترات ويخاطر بزعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة".



وأضاف: "يظهر هذا الإجراء أن كوريا الشمالية تواصل إعطاء الأولوية لأسلحتها غير المشروعة للدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية على رفاهية شعبها".



وتابع أن "الباب لم يغلق أمام الدبلوماسية، لكن بيونج يانج يجب أن تتوقف على الفور عن الأفعال المزعزعة للاستقرار وبدلا من ذلك تختار المشاركة الدبلوماسية. ستتخذ الولايات المتحدة جميع الإجراءات الضرورية لضمان أمن أراضيها وجمهورية كوريا والحلفاء اليابانيين".



وأوضح واتسون أنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالوضع وأن نائبة الرئيس كامالا هاريس "تنسق مع حلفائنا وشركائنا، في المنطقة"، أثناء قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، في بانكوك.



وكان الجيش الكوري الجنوبي أعلن في وقت سابق اليوم، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات باتجاه بحر اليابان، والذي يعرف أيضا باسم البحر الشرقي.



ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة في البلاد قولها إن الصاروخ أطلق من منطقة سونانا في بيونج يانج في حوالي الساعة 10:14 صباحا بالتوقيت المحلي (0114 بتوقيت جرينتش).



وذكرت هيئة الأركان المشتركة في رسالة نصية أُرسلت إلى يونهاب: "في الوقت الذي نقوم فيه بتعزيز مراقبتنا ويقظتنا، يحافظ جيشنا على وضع الاستعداد الكامل بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة".



ولم تكشف هيئة الأركان المشتركة عن المزيد من التفاصيل.



من جانبها، تقول كوريا الشمالية إن تجاربها الصاروخية تعد ردا على المناورات العسكريّة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبيّة والتي تعتبرها بيونج يانج تدريبات لغزو أراضيها أو الإطاحة بنظامها.