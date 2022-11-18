الخارجية البولندية: سنتحرك بسرعة بشأن إجراء التحقيق في الصاروخ الذي سقط داخل بلادنا

أعلنت وزارة الخارجية البولندية "التحرك سريعا" في إجراء تحقيق في الصاروخ الذي سقط على إحدى القرى في بولندا يوم الثلاثاء الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية لوكاس جاسينا، أن بلاده "تمضي قدماً في تحقيقها في الحادث"، مضيفًا أن "السلطات تتوقع تلقي النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف المسؤول البولندي - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس، أنه سيتم السماح للخبراء الأوكرانيين أيضاً بالوصول إلى موقع الهجوم، مشدداً على ضرورة وجود "بعض الترتيبات القانونية لإنشاء مساحة جيدة لخبراتهم".

وكان مسؤولون أمريكيون قد قالوا - في وقت سابق - إن الصاروخ الذي سقط على بلدة بولندية لم تقم بإطلاقه القواتُ الروسية، وإنما القوات الأوكرانية لاعتراض صاروخ روسي إلا أنه سقط داخل الأراضي البولندية.