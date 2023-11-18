الاتحاد الأوروبي يشكر مصر على جهودها في استقبال الجرحى من غزة

وجّهت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون ديرلاين، الشكر لمصر على جهودها في استقبال الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي من مطار العريش، اليوم السبت، أنّ مصر بذلت جهودا كبيرة في توفير المعدات الطبية المختلفة.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يتعاون مع حلفائه في المنطقة لمنع انتشار العنف، موضحة أنّ اجتماعها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي كان جيدا للغاية.

ونوهت بأنّ اللقاء شهد مناقشة الجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع، مؤكدة أنّ مصر حليف للاتحاد الأوروبي في هذا السياق.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استقبل اليوم رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، وكبار مسئولي المفوضية الأوروبية.

وتناول اللقاء مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث أكد الرئيس موقف مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية هائلة.