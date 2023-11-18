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وفاة 7 أشخاص في زلزال قوي بجنوب الفلبين

مانيلا - (د ب أ)
نشر في: السبت 18 نوفمبر 2023 - 1:24 م | آخر تحديث: السبت 18 نوفمبر 2023 - 1:24 م
أعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث في الفلبين، اليوم السبت، أن 7 أشخاص لقوا حتفهم في زلزال قوي ضرب جنوب البلاد.

وترددت تقارير عن فقدان شخصين وأصيب اثنان آخران في الزلزال، الذي بلغت قوته 6.8 درجة قبالة جزيرة سارانجاني في إقليم دافاو أوكسيدينتال أمس الجمعة.

وقال المتحدث باسم وكالة مكافحة الكوارث إدجار بوساداس: "سقطت الأنقاض على أغلب الضحايا".

وأضاف أن 60 منزلا على الأقل و32 مبنى آخر تضرروا.

يشار إلى أن الفلبين تقع على حزام النار في المحيط الهادئ، حيث تحدث نحو 90% من زلازل العالم.

وضربت أحد أشد الزلازل البلاد في يوليو 1990، عندما لقي أكثر من 2400 حتفهم في جزيرة لوزون بشمال البلاد في زلزال بقوة 7.8 درجة.

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