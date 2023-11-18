يونيسف: مشاهد قتل الأطفال والنساء في مدارس غزة مفجعة

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم، إن "مشاهد القتل والدمار في أعقاب الهجمات على مدرستي الفاخورة وتل الزعتر في قطاع غزة، التي أسفرت عن استشهاد العديد من الأطفال والنساء، "مروعة ومفجعة".

وأكدت أديل خضر المديرة الإقليمية لـ"يونيسف" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في بيان، "ضرورة وقف هذه الهجمات الفظيعة على الفور".

وشددت خضر على أن "الأطفال والمدارس والملاجئ ليسوا أهدافا عسكرية"، وفقاً لوكالة الأناضول.

وفي السياق، قالت المديرة التنفيذية ليونيسف كاثرين راسل: "نرى صورا مروعة لأطفال ومدنيين يُقتلون في غزة، مرة أخرى، فيما كانوا يحتمون في مدرسة يتعين دائما أن تتمتع بالحماية".

وأكدت راسل، في تعليق نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على "ضرورة وقف القتل والدمار والمعاناة، وإنهاء هذا الكابوس، الآن، الذي يعيشه الأطفال".

وفي وقت سابق السبت، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي لمدرسة الفاخورة التابعة لوكالة "أونروا"، في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، وفق مصادر طبية.

كما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا مدرسة تل الزعتر في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

ومنذ 43 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت 12 ألفا و300 شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء.