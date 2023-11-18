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أعداد جريدة الشروق
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حزب الله يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو

د ب أ
نشر في: السبت 18 نوفمبر 2023 - 9:06 ص | آخر تحديث: السبت 18 نوفمبر 2023 - 9:06 ص
أعلن حزب الله اللبناني في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو.

وقال الحزب في بيان "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، تعلن المقاومة ‌‏الإسلامية، إسقاط طائرة إسرائيلية معادية من نوع هيرميز 450 وهي طائرة مسيّرة قتالية ‏متعددة المهام بواسطة صاروخ أرض جو أطلقه مجاهدوها عند الساعة الواحدة و45 دقيقة من فجر اليوم السبت، وقد شوهد حطامها يتساقط فوق منطقة أصبع الجليل".

يذكر أن الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

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