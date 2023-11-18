 دخول 3 شاحنات وقود معبر رفح ووصول 3 طائرات مساعدات للعريش - بوابة الشروق
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دخول 3 شاحنات وقود معبر رفح ووصول 3 طائرات مساعدات للعريش

مصطفى سنجر
نشر في: السبت 18 نوفمبر 2023 - 12:16 م | آخر تحديث: السبت 18 نوفمبر 2023 - 12:16 م

وصلت إلى مطار العريش الدولي بشمال سيناء، اليوم السبت، 3 طائرات تحمل مساعدات إغاثية مقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال خالد زايد رئيس الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، إن الطائرات من روسيا والسعودية والإمارات، وتحمل كميات مختلفة من المساعدات المتنوعة.

وأشار زايد إلى إشراف فرق الهلال الأحمر، على تفريغ المساعدات في مخازن العريش.

كما عبرت 3 شاحنات وقود إلى داخل معبر رفح البري في طريق تسليمها إلى الجانب الفلسطيني في قطاع غزه بعد إنهاء إجراءات العبور.

جاء ذلك بعد ساعات من عبور شاحنة وقود تحمل 17 ألف لتر وتسليمها إلى الجانب الفلسطيني لصالح شركة الاتصالات في غزة.


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