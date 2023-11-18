ميتا تجلب ميزة تحديث الحالة «نوت» إلى ماسنجر

أضافت ميتا ميزة تحديث الحالة Notes إلى منصة ماسنجر، مما يتيح نشر مطالبات نصية تراها جهات الاتصال على الماسنجر، مما قد يؤدي إلى تعزيز فرص المحادثات والتفاعل.

وتعد ميزة تحديث الحالة Notes خيارا جديدا للمطالبة بالمحادثة يوضع في الجهة العلوية من الرسائل في صندوق المحادثات، ويسلط الضوء على مطالبات الدردشة من جهات الاتصال.

وأضافت ميتا على مدار العام الماضي مزايا تحديث الحالة إلى واتساب وإنستغرام، ووصلت الآن إلى ماسنجر.

ويستطيع المستخدمون الآن إضافة التحديثات النصية للحالة التي يمكنهم بعد ذلك الرد عليها في التطبيق، وتظهر تلك التحديثات في الصف نفسه الذي يتضمن أيضًا القصص المنشورة وصور حسابات جهات الاتصال.

وحققت ميزة تحديث الحالة Notes نجاحا مفاجئا عبر إنستغرام، وخاصة بين المستخدمين الأصغر سنا، إذ أفادت ميتا في شهر يونيو الماضي، أن أكثر من 100 مليون يافع نشروا في الأشهر الثلاثة السابقة التحديثات النصية للحالة، ويكتب اليافعون أيضًا تحديثات نصية للحالة بمعدل 10 أضعاف المستخدمين غير اليافعين.

ويعد هذا المعدل المرتفع بمنزلة المحرك الحقيقي لشركة ميتا، إذ فقدت فيسبوك وإنستغرام في السنوات الأخيرة أهميتهما لدى الجماهير الأصغر سنًا.

وتنتهي صلاحية التحديثات النصية للحالة ضمن منصة ماسنجر بعد 24 ساعة، في حالة عدم إزالتها بشكل يدوي، وتوفر مطالبة سريعة لجعل الأشخاص يتحدثون.

ولا تستطيع صفحات الأعمال في الوقت الحالي نشر التحديثات النصية للحالة؛ لأن ذلك يؤدي إلى إغراق خلاصة المستخدم بالعروض الترويجية من كل حساب راسله من قبل.