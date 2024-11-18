7 شهداء جراء قصف الاحتلال منازل الفلسطينيين في غزة وجباليا ورفح

استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، في قصف الاحتلال منازل المواطنين في مدينة غزة، وجباليا، ورفح.

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا يعود لعائلة أبو ريالة في محيط شارع الجلاء غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين.

وأضاف أن طائرة مسيرة قصفت منزلا في جباليا النزلة شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنة وإصابة أفراد أسرتها.

وذكر أن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة خربة العدس شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.

ونسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية في الحي السعودي غرب مدينة رفح.

وأفادت مصادر طبية بأن أكثر 15 مواطنا استشهدوا جراء غارات الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم الاثنين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,846 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103,740 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.