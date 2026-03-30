كبير مسؤولي البترول بأمريكا يضغط من أجل التعجيل بإعادة فتح مضيق هرمز

قال مايك سومرز، الرئيس والمدير التنفيذي للمعهد الأمريكي للبترول إن "الحل الوحيد الحقيقي" لارتفاع أسعار الطاقة نتيجة للحرب مع إيران هو إعادة فتح مضيق هرمز.

وأضاف سومرز، الذي يرأس أكبر جماعة ضغط في صناعة النفط في الولايات المتحدة: "إذا تمكنا من ذلك خلال الأسبوع الجاري بخطوات موجهة من النظام، أعتقد أنه يتعين علينا أن ننتهز هذه الفرصة لأن الأمر لن يزداد إلا سوءا بمرور الوقت".

وقال سومرز في برنامج تذيعه قناة "فوكس نيوز" إنه "يتعين فتح هذا الشريان سريعا" لأنه" كلما استمر هذا، ستشهد الأسعار ارتفاعا".

كما عبر سومرز عن قلقه من دخول جماعة الحوثي في اليمن المدعومة من إيران للحرب.

وأضاف: "إذا بدأ الحوثيون في مهاجمة السفن المارة عبر البحر الأحمر، سيضعنا هذا حقا على حافة أزمة طاقة كبرى على مستوى العالم. إن هذا أحد أبرز مصادر القلق في الأسبوع الجاري أيضا".