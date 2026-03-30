مقتل ثلاثة أشخاص في غارة جوية روسية على مدينة كراماتورسك بأوكرانيا

أعلن حاكم منطقة دونيتسك الأوكرانية، فاديم فيلاشكين، اليوم، مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم صبي يبلغ من العمر 13 عاما، في غارة جوية روسية على مدينة كراماتورسك الواقعة شرقي أوكرانيا.

وقال فيلاشكين إن انفجار القنبلة الجوية أدى أيضا إلى إصابة سبعة مدنيين آخرين تتراوح أعمارهم بين 20 و85 عاما، وألحق أضرارا بعدة مبان سكنية، مضيفا أن مزيدا من الضحايا قد يكونون تحت الأنقاض.

وأشار فيلاشكين في منشور على تطبيق تليجرام إلى أن "جميع خدمات الطوارئ المعنية متواجدة في الموقع."

وأفادت وكالة أنباء يونيان الأوكرانية بإصابة عشرة أشخاص، من بينهم ثمانية أطفال، في هجوم بطائرة مسيرة روسية على ملعب للأطفال في منطقة ميكولايف بجنوبي أوكرانيا.

وأفادت سلطات التحقيق بوفاة فتاة تبلغ من العمر 13 عاما في المستشفى متأثرة بجراحها.