جامعة مطروح: تلقى الطعون على مرشحي انتخابات الاتحادات الطلابية

أعلنت جامعة مطروح عن بدء اللجان المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024/2025 في تلقي الطعون من قبل الطلاب على زملائهم المرشحين لخوض الانتخابات.

وأوضحت جامعة مطروح، في بيان إعلامي، أنه تم إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المتقدمين لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية، أمس الأحد، وذلك طبقًا للجدول الزمني المنظم للعملية الانتخابية.

جدير بالذكر أن إجراءات العملية الانتخابية بكافة مراحلها ستتم وفقًا للجدول الزمني المعتمد، حيث تبدأ الدعاية الانتخابية يوم الخميس 21 نوفمبر، وتُجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات مع الفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 24 نوفمبر.

فيما تجرى جولة الإعادة يوم الإثنين 25 نوفمبر. وتعقد انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 26 نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 27 نوفمبر، على أن ينتهي ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس اتحاد الجامعة ونائبه يوم الخميس 28 نوفمبر.