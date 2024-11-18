بايدن يطلب من الكونجرس مساعدات كوارث طارئة بقيمة 100 مليار دولار بعد الإعصارين هيلين وميلتون

طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونجرس مساعدات كوارث طارئة بقيمة نحو 100 مليار دولار بعد الإعصارين هيلين وميلتون اللذين تعرضت لهما الولايات المتحدة وغيرهما من الكوارث.

وفي خطاب أرسله اليوم الاثنين إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون، قال بايدن إنه التقى بشكل مباشر مع الأشخاص الذين تضرروا من العواصف واستمع إلى ما يحتاجونه من الحكومة الاتحادية، وقال إن "الموارد الإضافية مهمة للغاية لمواصلة دعم هذه المجتمعات".

وسيتم تخصيص الجزء الأكبر من تلك الأموال، نحو 40 مليار دولار، للصندوق الرئيسي للإغاثة من الكوارث في الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ.

كما سيتم تخصيص 24 مليار دولار إضافية لمساعدة المزارعين و12 مليار دولار سيتم تخصيصها لمنح التنمية المجتمعية التي تديرها وزارة الإسكان والتنمية الحضرية.

وقال جونسون إن الكونجرس سيقيم الطلب و"سنتأكد من دعم ضحايا الإعصار والأشخاص الذين عانوا من ذلك".