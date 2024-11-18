فشل مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، في إصدار مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في السودان، وفقا لنبأ عاجل نشرته شبكة "الجزيرة".

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يدعو مشروع القرار، الذي أعدته بريطانيا وسيراليون، الأطراف "إلى وقف الأعمال العدائية فورا والانخراط بحسن نية في حوار لتمكين الخطوات نحو وقف التصعيد، بهدف الاتفاق على وقف إطلاق النار على وجه السرعة في كل أنحاء البلاد".

ونزح 11.3 مليون شخص جراء الحرب في السودان، بينهم 3 ملايين تقريبا إلى خارج السودان، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، واصفة الوضع بأنه "كارثة" إنسانية.

ويواجه 26 مليون شخص انعداما حادا في الأمن الغذائي، وقد أُعلِنت المجاعة في مخيم زمزم بدارفور.