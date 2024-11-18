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عقوبات بريطانية تطال قطاع النقل الجوي الإيراني


نشر في: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 3:46 م | آخر تحديث: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 3:46 م

قررت الحكومة البريطانية، مساء اليوم الاثنين، فرض عقوبات على الخطوط الجوية الإيرانية وشركة خطوط الشحن الإيرانية.

وشملت العقوبات البريطانية شركة طيران ومجموعة شحن إيرانيتين، والسفينة الروسية بورت أوليا 3، وذلك حسبما أوردته فضائية «الشرق»، في خبر عاجل لها.

وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي وسع نطاق العقوبات المفروضة على إيران، على خلفية دعمها لروسيا في الحرب مع أوكرانيا.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أوضحت المفوضية أن التكتل أضاف لقائمة العقوبات خطوط الشحن لجمهورية إيران الإسلامية (إريسل جروب) وكيانات أخرى.

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