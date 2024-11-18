أكد الإسباني كارلوس الكاراز، المصنف الثالث عالميا، اليوم الإثنين، أنه "مستعد" وعند مستوى يقترب من "مائة بالمائة" للمنافسة في الدور ربع النهائي لكأس ديفيز، الذي تستهله إسبانيا مساء الثلاثاء أمام هولندا، على الرغم من أنه مازال يعاني قليلا من نزلة برد.

وخلال مؤتمر صحفي للمنتخب الإسباني للتنس، في مدينة فوينخيرولا بمقاطعة مالاجا، عشية أول مباراة له أمام هولندا، أكد ألكاراز أنه جاهز للعب رغم من استمرار بعض أعراض نزلة البرد التي أثرت على مشاركته مؤخرا في البطولة الختامية للاعبي التنس المحترفين في تورينو، حيث تعرض للإقصاء.

لكن المصنف الثالث عالميا، الذي سيكون رقم 1 بالمنتخب الإسباني بعث برسالة طمأنة قائلا: "ما زلت أعاني أعراضا طفيفة لنزلة برد، لكنني تمكنت من التدرب بشكل طبيعي تقريبا، وأشعر أنني بحالة جيدة للغاية. سنرى ذلك في الأيام القليلة المقبلة".

وتابع: "لقد نسيت تقريبا نزلة البرد وأنا أفضل بنحو 100% عما كنت عليه في تورينو. لقد تدربت أمس لمدد طويلة وبكثافة عالية جدا وشعرت أنني بحالة جيدة جدا. إنني جاهز لبدء المنافسة".

وتذكر ألكاراز، 21 عاما، أيضا منافسات الزوجي مع رافاييل نادال في "باريس 2024"، ووصفه ب"أمر مميز للغاية"، مؤكدا أن مرافقته لمواطنه المخضرم "في لحظاته الأخيرة في التنس" يمثل "أمرا مميزا بشدة.. ليس فقط بالنسبة لي لكن بالنسبة للفريق بأسره. من الرائع أن تتاح لنا الفرصة لمرافقته".

وعلى المستوى الشخصي، يشعر ألكاراز بأنه "محظوظ" لعيش هذه اللحظات مع نادال قبل اعتزاله الوشيك: "كنت لأتمنى أن أشاركه أكثر من ذلك بكثير، لكن يشرفني أن أتمكن من مواصلة التعلم منه في الداخل والخارج، إنه لثروة".