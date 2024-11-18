جوميز يطمئن على حالة المصابين والعائدين من الإصابة في الزمالك

حرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على هامش مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

واطمأن المدير الفني من الدكتور محمد أسامة على جاهزية اللاعبين العائدين من الإصابات أمثال أحمد مصطفى "زيزو" ومصطفى الزناري، بالإضافة إلى معرفة موقف باقي المصابين أمثال محمد حمدي ومحمد شحاتة وتطورات البرامج العلاجية التي يخضع لها الثنائي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز ، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.