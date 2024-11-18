مشروع قرار بريطاني بشأن السودان في مجلس الأمن

قالت وزارة الخارجية البريطانية، إن بريطانيا ستسعى للحصول على دعم من أعضاء آخرين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين، بشأن مطالبتها بأن يوقف طرفا الصراع في السودان الأعمال القتالية ويسمحا بتسليم المساعدات.

من المقرر أن يرأس وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، التصويت على مشروع قرار اقترحته المملكة المتحدة وسيراليون، والذي يدعو أيضا إلى حماية المدنيين- حسب وكالة رويترز.

وذكر بيان الخارجية البريطانية أن لامي سيقول إن المملكة المتحدة لن تترك السودان للنسيان أبدا، وسيعلن مضاعفة مساعدات بريطانيا إلى 285 مليون دولار".

كان الصراع في السودان قد اندلع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في أبريل 2023 مما أدى إلى مقتل الآلاف والتسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم.

وأضافت وزارة الخارجية البريطانية أن لامي سينتقد أيضا القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وسيدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع المحتجزين.