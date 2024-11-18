 أوكرانيا تتسلم 4 آلاف مسيرة قتالية من ألمانيا تعمل بالذكاء الاصطناعي - بوابة الشروق
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أوكرانيا تتسلم 4 آلاف مسيرة قتالية من ألمانيا تعمل بالذكاء الاصطناعي

د ب أ
نشر في: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 8:09 م | آخر تحديث: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 8:09 م

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في بلدة شروبنهاوزن جنوب ألمانيا، اليوم الاثنين، أن تسليم 4 آلاف مسيرة قتالية تعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي من ألمانيا إلى أوكرانيا قد بدأ بالفعل.

وقد تم الإعلان عن هذه الحزمة من المسيرات في يوليو.

وقال بيستوريوس "هذه مسيرات قادرة على الوصول إلى مسافة تتراوح بين 30 و40 كيلومترا في المناطق الداخلية ". وبعد ذلك تصبح ما تسمى بـ "المسيرات الانقضاضية" قادرة على مهاجمة أهداف في هذا المدى.

ومن أهم خصائص هذه المسيرات أنها تستطيع الوصول إلى أهدافها على الرغم من التشويش الإلكتروني.

وكان بيستوريوس قد توجه إلى شروبنهاوزن لإطلاق مشروع في شركة "ام بي دي ايه" وهي شركة أنظمة صاروخية، لزيادة القدرة على إنتاج وتخزين الصواريخ الموجهة.
 

 
 

 


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