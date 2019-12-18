تسليم 80 بطانية للعمالة غير المنتظمة لمواجهة البرودة بالوادي الجديد

أعلن محمد سعفان، وزير القوي العاملة، اليوم الأربعاء، تسليم 80 بطانية للعمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد، من خلال مديرية القوي العاملة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك لمواجهة ظروف الجو البارد، فضلا عن شمول هذه الفئة بالمساعدات العينية للمساهمة في تحسين ظروفهم المعيشية، وخاصة أن نسبة كبيرة منهم من خارج المحافظة.

وقال إن ذلك يأتي إطار في اهتمام الدولة المصرية بالعمالة غير المنتظمة، في ظل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لهذه الفئة، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، نظرا لما تمثله هذه الفئة من العمالة نسبة كبيرة من المجتمع، وبالتالي من الاقتصاد القومي.

وأوضح أن الوزارة أولت اهتماما بهذه الفئة بقطاع العمالة غير المنتظمة، وذلك بإصدارها لائحة مالية جديدة ومتميزة لتقديم المساعدات المالية والصحية والاجتماعية، للمساهمة في رعايتهم بتقديم منح مالية مناسبة في الأعياد والمناسبات الرسمية، وصرف إعانات مالية أيضا تتلائم والظروف الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء العمال في حالات الوفاة والعجز والزواج والمواليد والرعاية الصحية الكاملة.

وفي السياق ذاته، أضاف أحمد طليب، مدير عام مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، أن المديرية سوف تستمر في تقدم كل الدعم والمساعدات المالية، من خلال اللائحة المالية الجديدة للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد.