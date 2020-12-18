 رسميا .. بيراميدز يواجه الاتحاد الليبي باستاد الإسكندرية - بوابة الشروق
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رسميا .. بيراميدز يواجه الاتحاد الليبي باستاد الإسكندرية

محمد جلال
نشر في: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 12:08 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 12:10 ص

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، أخطر نادي بيراميدز، بتحديد نادي الاتحاد الليبي في ذهاب الدور 32 الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على ستاد الإسكندرية.

أوضح المدير الرياضي أن نادي بيراميدز تلقى إخطارا من الكاف يؤكد فيه إقامة لقاء الذهاب في الإسكندرية يوم 22 ديسمبر الجاري بسبب الظروف الحالية في ليبيا.

شدد على أن المباراة باستاد الإسكندرية في الخامسة مساء، على أن يتم تحديد موعد مباراة الإياب فيما بعد باستاد الدفاع الجوي أحد يومي 5 أو6 يناير المقبل.


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