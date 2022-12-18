الجيش العراقي: توجيهات بالثأر لشهداء قوات الشرطة الاتحادية في كركوك

أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، أن هناك توجيهات عليا بملاحقة بقايا داعش والثأر لشهداء قوات الشرطة الاتحادية في كركوك.



وقال المتحدث -في تصريح، أوردتها قناة (الإخبارية) العراقية، مساء اليوم الأحد- إن "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني أمر بتشكيل لجنة تحقيقية وتطلع ميدانيا على مجريات الاعتداء الإرهابي الجبان، الذي أسفر عن استشهاد ضابط برتبة رائد وعدد من المنتسبين، إثر انفجار عبوة ناسفة على دورية تابعة لقوات الشرطة الاتحادية اللواء الآلي الثاني في قرية علي السلطان بناحية الرياض في كركوك".



وأضاف أن القائد العام وجه بملاحقة العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي الجبان والقصاص العادل والعاجل منهم، مشيرا إلى أن العناصر الإرهابية لجأت إلى أساليب خبيثة بعد أن تلقت ضربات موجعة على يد قواتنا الأمنية البطلة.



وكان القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وجه القطعات الأمنية بالانتباه، وتفتيش الطرق بشكل دقيق وعدم إعطاء فرصة للعناصر الإرهابية.