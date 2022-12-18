الصومال: عنصر من المليشيات الإرهابية يسلم نفسه للقوات المسلحة

أعلنت شرطة ولاية هيرشبيلي الصومالية، أن عنصر من المليشيات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة يدعى "سعيد حسن راغي"، سلم نفسه إلى القوات المسلحة الصومالية والثورة الشعبية في منطقة (فرقان) بالمحافظة بولاية هيرشبيلي الإقليمية.



وقال قائد شرطة ولاية هيرشبيلي العقيد حسن طعيسو -في بيان، أوردته وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الأحد- إن المنشق شرح تفاصيل معاناته لدى تنظيم الخوارج.



وأضاف أن عناصر مليشيات الخوارج بدأت إما أن تسلم نفسها للقوات المسلحة الصومالية، وإما أن تُقتل على أيدي الجيش والثوار المحليين في مناطق وسط وجنوبي البلاد.