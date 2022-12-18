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وزير خارجية إيران يتوجه إلى الأردن غدا

د أ ب
نشر في: الأحد 18 ديسمبر 2022 - 6:23 م | آخر تحديث: الأحد 18 ديسمبر 2022 - 6:23 م

من المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان"، غدا الإثنين إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في قمة "بغداد 2".

ويستضيف الأردن الثلاثاء المقبل، القمة الثانية لدول الجوار العراقي التي عرفت بـ "بغداد 2"، التي يراد لها أن تكون استمرارا لقمة "بغداد 1" التي عقدت في العاصمة العراقية نهاية أغسطس العام الماضي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وستضم القمة المقبلة عضوين جديدين هما البحرين وعمان، إلى جانب مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات وقطر وتركيا وإيران وبالطبع العراق وفرنسا، وفقا لـ"إرنا".

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