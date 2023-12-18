 إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بمنطقة العياط - بوابة الشروق
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إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بمنطقة العياط

محمود عبد السلام
نشر في: الإثنين 18 ديسمبر 2023 - 12:08 م | آخر تحديث: الإثنين 18 ديسمبر 2023 - 12:08 م

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الإقليمي بمنطقة العياط جنوب محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين خلال سير سيارة اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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