صيادون أمريكيون يصطادون دبا من أعلى شجرة فيسقط على أحدهم ليقتله

لم يتخيل صياد أمريكي أنه بإطلاقه النار على دب أعلى شجرة بغرض اصطياده سيتسبب في وفاة أحد رفاقه الصيادين أيضا.

هذا ما ذكرته صحيفة يو إس إيه توداي الأمريكية الثلاثاء، موضحة أن صيادا أمريكيا في ولاية فيرجينيا لقي حتفه عندما أطلق أحد رفاقه النار على الدب الذي تمت مطاردته على الشجرة.

وأكدت إدارة موارد الحياة البرية في فيرجينيا للصحيفة أن الدب سقط وأصاب الصياد/ 58 عاما/، الذي نقل إلى المستشفى وتوفي يوم الجمعة.

وأظهر تحقيق أولي أن مجموعة الصيد طاردت الدب إلى شجرة عندما أطلق أحدهم النار عليه فسقط وأصاب أحد أفراد المجموعة الذي كان يقف على بعد حوالي 3 أمتار من الشجرة.