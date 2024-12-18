استبعاد مدير مدرسة في قنا وإحالة بعض المخالفات للتحقيق

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، اليوم الأريعاء، استبعاد مدير مدرسة السلام الابتدائية بمركز الوقف، وتحويل بعض المخالفات إلى التحقيق، وذلك أثناء جولة لوكيل وزارة التربية والتعليم لتفقد المدرسة.

وأكد هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أنه أثناء جولة مفاجئة له على مدارس إدارة الوقف التعليمية، وتحديدا مدارس الشهيد حسني عبادي الثانوية، والسلام الإعدادية المشتركة، والسلام الابتدائية بإدارة الوقف التعليمية، قرر استبعاد مدير مدرسة السلام الابتدائية، وإحالة بعض المخالفات للتحقيق.

وأشاد بأعمال التشجير التي تمت بمدرسة السلام الإعدادية بالوقف، وكذلك بمشاركات وإسهامات المكتبة النموذجية بمدرسة الشهيد حسني عبادي، التي حصلت على المركز الأول في المديرية في مسابقة القصة القصيرة والبحوث الثقافية للعام الدراسي المنقضي.

ووجه وكيل تعليم قنا، بإمداد معلمي المرحلة الثانوية ببرامج تعليمية وفيديوهات من قناة "مدرستنا" لعرضها عبر الشاشات الذكية وتفعيل حصص المشاهدة، مع التأكيد على تسجيل الغياب بدقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الغياب المتكرر.

وشدد على تفعيل إجراءات الانضباط التعليمي والإداري بالمدارس، والتأكد من إنهاء التقييمات المطلوبة.

كما كلف أعضاء اللجنة المصاحبة بمراجعة سجلات الحضور والانصراف والأمن والزيارات، وسجلات العهدة، وسجلات 5 سلوك، ولائحة الانضباط، والوحدة المنتجة، و26 قرائية.