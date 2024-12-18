 ولي العهد السعودي يلتقي رئيس الوزراء العراقي في المخيم الشتوي بالعلا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ولي العهد السعودي يلتقي رئيس الوزراء العراقي في المخيم الشتوي بالعلا

واس
نشر في: الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - 3:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - 3:43 م

التقى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، في المخيم الشتوي في العلا، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في جمهورية العراق محمد شياع السوداني.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صورًا تعكس جانبًا من اللقاء بين المسئولين.

والأسبوع الماضي، تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اتصالاً هاتفيًا، من ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وجرى- خلال الاتصال- البحث في تطورات الأحداث على الساحة السورية، وتداعياتها على المنطقة، حيث تم التأكيد من الجانبين على ضرورة التنسيق العربي المشترك والعمل على تعزيز الحوار بين جميع الأطراف السورية وضمان أمن وسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وأشار بيان صادر عن الحكومة العراقية إلى أن «الاتصال شهد البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين».

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